Francia: il presidente Emmanuel Macron positivo al Covid

Mentre la Francia come altri paesi si prepara a iniziare la campagna vaccinale per arginare la pandemia, dall’Eliso arriva la notizia che il presidente Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid 19. “Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test Rt- Cpr realizzato dalla comparsa dei primi sintomi – si legge in una nota dell’Eliseo -. Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza“. Il capo di Stato “non ha una forma grave di Covid”.

Il premier francese Jean Castex si è posto in isolamento precauzionale e non andrà in Senato dov’era atteso per una seduta in programma. In isolamento anche il presidente dell’Assemblée Nationale Richard Ferrand. Tutti i membri del governo che hanno partecipato al Consiglio dei ministri ieri e al Consiglio ristretto “di Difesa”, hanno ricevuto questa mattina un messaggio dell’Eliseo che annuncia loro la positività del presidente sottolineando che loro non sono “casi a rischio” in quanto “distanziamento, mascherine e precauzioni sanitarie” sono state applicate. In isolamento si sono messi anche il premier spagnolo Pedro Sànchez (che aveva incontrato Macron lunedì a una colazione di lavoro) e il premier portoghese Antonio Costa che aveva visto il presidente francese proprio ieri all’Eliseo e non presenta sintomi. Ma il problema riguarda anche il Consiglio europeo della fine della scorsa settimana. E infatti in isolamento si trova ora anche il presidente Charles Michel, che tra l’altro si è sottoposto a tampone risultando negativo. Michel, come molte altre personalità di primo piano della scena politica europea, si era recato a Parigi lunedì per partecipare alla celebrazione dei 60 anni dell’Ocse e per incontrare all’Eliseo Macron.

Ad inizio settimana, Le Figaro aveva scritto che il presidente si era sottoposto a diversi tamponi dall’inizio dell’epidemia, e che non era mai stato diagnosticato positivo. La première dame, Brigitte Macron, era stata in isolamento alcuni mesi fa dopo essere stata a contatto con una persona positiva ma non aveva contratto il virus. All’inquilino dell’Eliseo stanno arrivando messaggi di vicinanza. “Caro Emmanuel Macron, auguri di pronta guarigione. Sono di tutto cuore al suo fianco. Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini” scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.