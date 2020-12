Forza Agerola. Tre nuovi casi, ma sette guariti. Sono scesi a 102 i positivi

COVID-19 – Sette cittadini guariti e tre nuovi casi positivi ad #agerola . Sono scesi a 102 i positivi , ma è ancora preoccupante la situazione contagiati per coronavirus Covid-19 rispetto alla Costiera amalfitana con la quale tradizionalmente la accorpiamo per continguità sociale ed economica. L’inclusione di Agerola , oltre che suffragata con la comunanza storica della Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni, è nei fatti. Detto questo l’amministrazione di Luca Mascolo ha attivato anche un gruppo facebook dove gli stessi cittadini si tracciano per contenere la pandemia

Dobbiamo fare in modo di arrivare al contagio zero. E possiamo farlo prestando attenzione alle norme restrittive: uscire di casa solo se necessario, limitare i contatti anche in famiglia ed isolarsi immediatamente in caso di positività al virus di uno dei componenti del nucleo familiare. Assumere comportamenti virtuosi ci ha consentito oggi di invertire il trend e sarà lo strumento più efficace per raggiungere l’obiettivo contagi zero. Dobbiamo crederci tutti. Forza Agerola!