Forte scossa di terremoto nella zona di Ragusa. L’Ingv segnala che il sisma ha avuto una magnitudo pari a 4,4 gradi della scala Richter. La scossa si è verificata alle 21.27 ed è stata avvertita dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest’ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato distintamente avvertito anche nel Catanese e lievemente fino a Palermo (a circa 300 chilometri dall’area interessata direttamente). L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Vittoria e Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri. In alcuni paesi della provincia, in particolare a Vittoria e a Modica, la gente si è riversata per la strada.