Forte protesta dalla Penisola Sorrentina e da Capri sulla ripartizione dei Recovery Fund

Penisola sorrentina. Riportiamo il messaggio di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania Associazione Turismo Extralberghiero.

Ieri è stato comunicato che sulla bozza del Recovery Fund (sulla quale non c’è ancora il via libera del Cdm) ammontano a 196 miliardi le risorse che il governo metterà per le sei macro-aree del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. In questa ripartizione per il binomio Turismo-Cultura sono stati destinati 3 miliardi di euro.

Una decisione che darebbe un colpo mortale al turismo. Questo settore doveva a nostro avviso essere uno degli Asset principali cui distribuire i Recovery Fund.

Non è stato così e soprattutto sono stati destinati solo 3 MD (insieme alla Cultura), un importo con cui si dovrebbe fronteggiare la strategia di assistenza e ripartenza di cui il settore ha necessità assoluta. Un importo ridicolo per le oggettive esigenze del Turismo.