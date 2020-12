Positano. La pioggia ed il forte vento di libeccio che da questa mattina sta flagellando la città della costiera amalfitana ha provocato una forte mareggiata con onde violente che hanno portato il mare a coprire l’intera Spiaggia Grande fino a raggiungere la via che costeggia i ristoranti provocando molti danni. Sul posto sono arrivati molti positanesi per cercare di mettere in sicurezza barche ed oggetti vari e mantenere la situazione sotto controllo, nei limiti delle possibilità. Purtroppo anche in tarda serata il vento continua a non dare tregua e sarà sicuramente una notte in cui a farla da padrona sarà la forza del mare. Onde di quasi cinque metri hanno lambito il molo. Tutta la Costa d’ Amalfi sotto una tempesta d’acqua e un forte vento di Libeccio.

Ringraziamo Anna Celentano per il video e “Gli amici della Spiaggia” per le foto .