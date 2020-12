Fondazione Ravello: risorse della programmazione natalizia destinate ad opere pubbliche.

Nel corso del C.G.d.I. della Fondazione Ravello, celebrato questo pomeriggio in modalità da remoto, si è trattato come unico punto all’o.d.g. la programmazione degli eventi nel periodo natalizio.

Rispetto ad alcune ipotesi, pure meritevoli, avanzate dal M. Alessio Vlad, il Sindaco Di Martino ha da subito manifestato alcune perplessità, in ordine soprattutto all’opportunità che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo si possano destinare risorse ad una programmazione musicale da svolgersi in modalità streaming.

Il Primo Cittadino ha inoltre rappresentato al Consiglio la sua ipotesi di destinare lle risorse a disposizione della Fondazione (risorse per circa €50.000, che, si ricorda, devono essere spese entro l’anno) in interventi in opere pubbliche a servizio anche delle attività della Fondazione Ravello.

In particolare Di Martino ha proposto al consesso di riprendere il progetto di realizzazione di un box office alla sinistra della torre di ingresso di Villa Rufolo ovvero di destinare tale importo in opere di restyling del Piazzale antistante l’Auditorium Oscar Niemeyer.

Proposte queste che hanno incontrato la condivisione dell’intero Consiglio e del Commissario Straordinario, l’Avv. Almerina Bove, concordi nel destinare le risorse per gli interventi summenzionati che sono ad esclusivo beneficio della collettività.