Fondazione Ravello. Le fiamme gialle a Villa Rufolo, indagini su vicenda del 2018

Ravello, Costiera amalfitana. La Guardia di Finanza nella Città della Musica questa mattina, seppur in borghese non sono rimasti inosservati in piazza Vescovado. Ad accoglierli il segretario della Fondazione Ravello per acquisire ampia documentazione dell’ente finanziato dalla Regione Campania. Le fiamme gialle da Salerno sarebbero facendo indagini a tutto campo, sulla Fondazione sono stati fatti anche vari esposti riguardo i compensi e la trasparenza e le procedure che sono al vaglio delle autorità.