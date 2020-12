Folgore per la solidarietà

Massa Lubrense / Sorrento. Bella iniziativa della squadra della Penisola sorrentina . Dalla pagina facebook dei nostri campioni:

“Mi Spendo per Te”

Questa sera abbiamo consegnato quasi tre quintali di generi alimentari per supportare l’iniziativa nobile di solidarietà nata nella nostra città in vista del Natale

Ad accoglierci una parte del nutrito gruppo di volontari che è all’opera !

C’è ancora una settimana di tempo per aderire e chi può, lo faccia perché è nelle difficoltà che si vede la forza di una comunità

Spalla a Spalla

Con #amore e #coraggio