Foja, dieci e lode!

Napoli – “A foja, è la foga, qualcosa che brucia da dentro ma non consuma anzi accende; è la vitalità nevrotica dei nostri giorni e più che un nome un manifesto per una band il cui sound fin dagli inizi ha proposto freneticamente“. Carmine Aymone (Il Mattino 10 dicembre 2020).

In questi giorni i Foja festeggiano 10 anni di attività discografica, era, infatti, il 2011 quando Davide Sansone , Giovanni Schiattarella, Giuliano Falcone, Luigi Scialdone e Ennio Frongillo pubblicarono il primo cd ” ‘Na storia nova” con la produzione artistica del chitarrista Fabrizio Fedele. Da questo disco fu tratto “‘O sciore ‘o viento” il cui video è un cartoon realizzato da Alessandro Rak che da allora collabora spesso con la band napoletana e ad oggi supera le 2.000.000 visualizzazioni su YouTube. Questi anni di attività frenetica, come scrive Carmine Aymone, da Sansone & c sono stati raccolti in un cofanetto dal titolo emblematico “Dieci” (Full Heads – Believe Digital), uno splendido regalo di Natale per chi segue questi ragazzi da sempre, e ne apprezza l’estro artistico e il talento musicale. In “Dieci” sono raccolti i primi tre album pubblicati dal gruppo, ‘Na storia nova, Dimane torna ‘o Sole, e ‘O treno che va, più un quarto cd con singoli fuori album, collaborazioni internazionali, cover di Maruzzella e pezzi mai pubblicati in digitale con un inedito “‘E fronne“. A questo cofanetto si aggiunge poi un ulteriore sorpresa, un vinile a tiratura limitata del loro disco d’esordio. Aspettando che i tempi bui passino, che si possa di nuovo tornare ai concerti dal vivo, ascoltiamo i Foja e, per ora, sognamo senza mascherina e distanziamento di poter di nuovo dire: Astrigneme cchiù fforte/E dimme ca nun ce perdimmo maje/Ma chesta notte no/Niente bugie…

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono d’archivio)