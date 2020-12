Firenze, ritrovate valigie contenenti resti umani. Potrebbero essere di una coppia scomparsa nel 2015

E’ giallo a Firenze per il ritrovamento di tre valigie in un campo nei pressi del carcere di Sollicciano. All’interno erano custoditi resti umani di due corpi fatti a pezzi, avvolti con cellophane e nylon, legati poi con il nastro adesivo. Si tratta – come riporta l’Adnkronos – di un uomo ed una donna di età matura. Sull’avambraccio maschile la presenza di un tatuaggio a forma di ancora con il nome di una città albanese, un elemento che fa ipotizzare possa trattarsi dei resti dei coniugi Pasho, misteriosamente scomparsi nel 2015. Alla pista del tatuaggio si aggiunge anche il particolare che, all’epoca della scomparsa, il figlio della coppia si trovava detenuto per reati di droga proprio nel carcere di Sollicciano.