“Finiranno presto i guai e i tormenti” dice la Canzone di Capodanno

Tratte dalla canzone di Capodanno, due strofe significative e pregne di contenuto per questo periodo che stiamo vivendo. 𝙋𝙧𝙞𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙘𝙖 𝙛𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙡𝙞 𝙜𝙪𝙖𝙞𝙚 𝙚 𝙡𝙞 𝙩𝙪𝙧𝙢𝙚𝙞𝙣𝙩𝙚, 𝙣𝙚̀ 𝙢𝙢𝙖𝙞𝙚 𝙘𝙘𝙝𝙞𝙪̀ 𝙡𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧𝙧𝙖𝙩𝙚.

𝙎𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙙𝙖𝙧𝙧𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙥𝙪𝙣𝙩𝙖̀’ 𝙥𝙚 𝙫𝙫𝙪𝙞𝙚 𝙣𝙖 𝙨𝙩𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙘𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙢’𝙖 𝙘𝙝𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙚 𝙖𝙪𝙧𝙞𝙤𝙨𝙖.

Finiranno presto

i guai e i tormenti,

e mai più lamenti

sentirai Spero che vedrete

spuntare per voi una stella

lucente come quella

di buon augurio

Negli anni passati, si tenevano Corsi per la produzione di strumenti popolari, come scetavaiasse , putipù e tricballacche, a Massa Lubrense e a Sant’Agnello , nella Società Operaia, e poi si cantava per le strade e case. A Meta la compagnia teatrale presieduta dal Avv. Mariano Russo, girava per il Casale.

La tradizione non si ferma! e non deve fermarsi, viaggia con la cultura e la memoria collettiva, non c’è nemico che possa arrestarla. Anzi parlando di nemico, sono memorabili quelle scene del 1914 in cui la tregua di Natale tra soldati tedeschi, britannici e italiani, sospesero i combattimenti e si scambiarono doni e canzoni tipiche. Che non sia per noi solo una tregua, ma con il vaccino, già in protocollo, sia la sconfitta per questo virus. Pertanto , tirate fuori gli strumenti e cantiamo insieme:

Foto del Direttore Antonino Coppola SOMS Foto del Direttore Antonino Coppola SOMS