Film stasera "Brave Ragazze", storia vera con Ambra Angiolini e "Una famiglia perfetta" Film Stasera in TV di Oggi Domenica 13 Dicembre 2020.

Brave Ragazze: il film stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Federico Ielapi, Fabrizio Colica e Pietro Genuardi.

Brave Ragazze: Il Trailer Ufficiale del Film – HD

Trama del Film Brave Ragazze: Ambientato a Gaeta nei primi anni 80 ed è ispirato a una storia vera – definita dalla regista “bigodini e pistole”, il film racconta di quattro donne in preda a un’esistenza in crisi, ognuna per un motivo diverso.

Anna è madre di due bambini, non ha un lavoro stabile né un soldo per comprare ai figli un costume decente per Carnevale. Chicca e Caterina sono sorelle, ma sono completamente agli opposti. Sperano in un futuro migliore, lontano da dove vivono e soprattutto roseo, ma quando Chicca si fa licenziare provoca la perdita del lavoro anche della sorella. Infine, c’è Maria, una donna molto religiosa, timida e innocua, ma che puntualmente deve sopportare gli scatti di ira di un marito violento.

Tutte desiderano migliorare la loro condizione, ma nessuna di loro ci riesce o può farlo per davvero, fin quando non giungono a una conclusione. Non hanno nulla da perdere, stanno già grattando il baratro ed è a questo punto che balena nella loro mente un’idea malsana: rapinare la banca del paese. Ma come evitare di farsi riconoscere? Semplice, basta travestirsi da uomini!…

Una famiglia perfetta: il film stasera in tv su Rete 4 alle 21.25

(Commedia, 2012, durata: 120 Min)

Un film di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri, Carolina Crescentini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Romuald Klos, Paolo Calabresi, Maurizio Mattioli, Sergio Fiorentini, Eugenio Franceschini, Giacomo Nasta e Lorenzo Zurzolo.

Una famiglia perfetta: Il trailer del film con Sergio Castellitto e Marco Giallini

Trama del Film Una famiglia perfetta: Il film segue le vicende di Leone, un cinquantenne molto ricco e importante, che però soffre terribilmente di solitudine. Così, proprio durante le feste natalizie, decide di fare qualcosa di estremamente bizzarro per colmare quel vuoto che lo rattrista così tanto: affittare un’intera famiglia. Un gruppo di attori si presenta nella sua grande villa, pronta a recitare per filo e per segno il copione voluto dal padrone di casa. Quella che l’uomo desidera è la vigilia di Natale perfetta, con i suoi cari intorno a lui come ha sempre sognato: mamma Rosa, la moglie Carmen, il fratello Fortunato e i tre figli.

Peccato che la sottile linea tra realtà e finzione venga spesso varcata dai membri della compagnia teatrale, mandando in fumo i piani dell’improvvisato regista. Sì, perché Leone è esigente e impegnativo, travolge tutti con il suo terribile cinismo e non è mai appagato dalle performance dei presenti. La festa più bella e attesa di tutto l’anno si rivela un inferno, dove ognuno sarà portato costantemente a mettersi in discussione, non capendo più se stia fingendo oppure no. Come finirà?…

Oltre la Notte: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 106 Min)

Un film di Fatih Akin con Diane Kruger, Johannes Krisch, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur, Samia Muriel Chancrin, Ulrich Brandhoff, Hanna Hilsdorf, Rafael Santana, Hartmut Loth e Ioannis Economides.

Oltre la Notte: Trailer italiano del film – HD

Trama del Film Oltre la Notte: Il film racconta la vita di Katja, che cambia completamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato, uccisi da un’esplosione. Circondata da amici e parenti, la donna prova ad andare avanti dopo il funerale, ma è davvero difficile per lei vivere senza la sua famiglia. Decisa a voler giustizia, Katja si mette sulle tracce degli assassini, sostenuta dall’avvocato di famiglia e migliore amico del marito. Convinta che l’attentato sia di matrice neo-nazista, si batte per dimostra la sua tesi contro quella polizia, che asserisce invece che gli imputati siano legati allo spaccio di droga.

Katja sta per mollare tutto, quando il suo avvocato le rivela che gli agenti le hanno dato ragione e che i due assassini sono esponenti di un gruppo estremista. Dopo l’arresto dei due sospettati, la donna prende parte al processo, ma nonostante la sua testimonianza, i due vengono rilasciati per mancanza di prove. È in quel momento che Katja decide di farsi giustizia da sola…

Senza freni: il film stasera in tv su Paramount Network alle 21.10

(Azione, Thriller, 2012, durata: 91 Min)

Un film di David Koepp con Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Jamie Chung, Aaron Tveit, Aasif Mandvi e Nick Damici.

Senza freni: Il trailer italiano del film

Trama del Film Senza freni: Il film segue la storia di Wilee, un rider che si guadagna da vivere facendo consegne sulla sua bicicletta. Un giorno gli viene affidato l’incarico, da parte di una certa Nima, di portare una busta molto importante dalla Columbia University a Chinatown. La consegna deve essere effettuata entro e non oltre novanta minuti. Il ragazzo, che utilizza una bici senza freni, dovrà destreggiarsi nel traffico caotico di New York per raggiungere in tempo la destinazione. Per lui un gioco da ragazzi, qualcosa che fa tutti i giorni, grazie alla sua guida spericolata e coraggiosa, per le strade di Manhattan. Solo che quello che doveva essere un compito banale come tutti gli altri, si rivela essere una corsa tra la vita e la morte, visto che alle calcagna ha Bobby, un agente di polizia corrotto che vuole a tutti i costi entrare in possesso della busta che deve consegnare. Riuscirà il corriere ad arrivare sano e salvo a Chinatown e portare a termine l’incarico prima che lo raggiunga il poliziotto?…

The Kid: il film stasera in tv su Cielo alle 21.20

(Western, Drammatico, 2019, durata: 100 Min)

Un film di Vincent D’Onofrio con Dane DeHaan, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Chris Pratt, Leila George, Jake Schur, Adam Baldwin e Ben Dickey.

The Kid: Il Trailer Ufficiale del Film – HD

Trama del Film The Kid: Il film racconta le vicende di Billy, il famigerato pistolero del Far West, nei suoi ultimi giorni di vita. Tutto ha inizio quando Rio, un ragazzino che lo ammira quasi fosse il suo idolo, decide di contattarlo per chiedergli un importante favore. Vuole che il bandito uccida suo zio, l’uomo che ha mandato la sua famiglia in pezzi: dopo aver ammazzato il padre di Rio, infatti, ha rapito la sorella Sara per costringerla a prostituirsi.

Il giovane è molto combattuto perché se da una parte è affascinato dalla leggenda di Billy the Kid, dall’altra nutre una grande stima anche per lo sceriffo Pat Garrett. A chi chiedere aiuto? Desideroso, tuttavia, di salvare la propria famiglia, decide di parlare con il famoso fuorilegge. Quando, però, finalmente lo incontra, si rende conto che quello che si trova di fronte in realtà è solamente un personaggio che ha idealizzato, in maniera molto romanzata… Riuscirà alla fine il piccolo Rio a portare in salvo la sua famiglia nonostante tutte le vicissitudini?…

Altri film questa sera in TV:

Batman Begins, in onda alle 21.20 su Italia 1: film fantasy e azione del 2005 di Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe, Gary Oldman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer e Mark Boone Junior.

Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “stamattina alle 10 in via Fiori della nota casa di tolleranza…”, in onda alle 21 su Cine 34: film commedia del 1973 di Lina Wertmüller, con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Eros Pagni, Anna Bonaiuto, Giuliana Calandra, Pina Cei, Isa Danieli, Elena Fiore, Lina Polito, Maria Sciacca e Isa Bellini.

I delitti del Barlume – Un due tre stella!, in onda alle 21.30 su TV8: film commedia gialla del 2018 di Roan Johnson, con Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Stefano Fresi, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Filippo Timi, Paolo Cioni, Marcello Marziali e Massimo Paganelli.

Fuga dal Natale, in onda alle 21.25 su Nove: film commedia del 2004 di Joe Roth, con Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, M. Emmet Walsh, Elizabeth Franz, Erik Per Sullivan, Cheech Marin, Jake Busey, Austin Pendleton, Tom Poston, Julie Gonzalo, René Lavan, Caroline Rhea e Felicity Huffman.

Big Daddy – Un papà speciale, in onda alle 21.10 su Rai Movie: film commedia del 1999 di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Joey Lauren Adams, Jon Stewart, Cole Sprouse, Josh Mostel, Leslie Mann, Allen Covert, Rob Schneider e Joe Bologna.

I dieci comandamenti, in onda alle 21 su Iris: film avventura, drammatico, biblico del 1956 di Cecil B. DeMille, con Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, John Carradine, Judith Anderson, John Derek, Richard Farnsworth, Nina Foch, Cedric Hardwicke, Vincent Price, Martha Scott e Debra Paget.

Un amore sotto l’albero, in onda alle 21.10 su La5: film drammatico del 2004 di Chazz Palminteri, con Alan Arkin, Penélope Cruz, Kim Bubbs, David Julian Hirsh, Chantal S. Lonergan, Chazz Palminteri, Erika Rosenbaum, Susan Sarandon, Maurizio Terrazzano, Marcus Thomas, Robin Williams, Paul Walker, Victoria Sanchez, Gianpaolo Venuta, Marcia Bennett, Ruth Chiang, Sonny Marinelli e Daniel Sunjata.

Una Vita da Star, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film commedia, drammatico, sentimentale del 2016 di Mike Rohl, con Debbie Gibson, Robert Gant, Pascale Hutton, Lane Edwards e Ken Tremblett.

Colpire al cuore, in onda alle 21.20 su Rai Storia: film drammatico del 1982 di Gianni Amelio, con Jean-Louis Trintignant, Laura Morante, Vanni Corbellini, Sonia Gessner, Matteo Cerami, Laura Nucci, Fausto Rossi e Vera Rossi.

Codice Mercury, in onda alle 21 su 20: film thriller d’azione del 1998 di Harold Becker, con Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Carrie Preston, Kevin Conway, Robert Stanton, Peter Stormare, Kelley Hazen, John Doman, Hank Harris, Bodhi Elfman, Lindsay Ginter e John Carroll Lynch.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:

NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans (serie tv), in onda dalle 21.00 su Rai 2

Che Tempo Che Fa (talk show), in onda alle 20 su Rai 3

Live Non è la D’Urso (talk show), in onda alle 21.20 su Canale 5

Non è l’Arena (talk show, inchiesta giornalistica) in onda alle 20.30 su La7

Cuccioli selvaggi (docu-serie), in onda alle 21.15 su Rai 5

The Big Bang theory (serie tv), in onda dalle 21.10 su Italia 2

Grey’s Anatomy (serie tv), in onda alle 21.30 su La7D

Balthazar (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

CSI (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

90 giorni per innamorarsi: e poi… (docu-reality, dating show), in onda dalle 20.30 su Real Time

Border Security: America Latina (docu-serie), in onda dalle 19.35 su DMAX

Cose di questo mondo (docu-serie, divulgazione), in onda dalle 21.15 su Focus.