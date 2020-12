Festa di San Nicola. 6 dicembre 2020. La devozione in Penisola

Dire San Nicola a Piano di Sorrento, ma anche in tutta Penisola, significa indicare la l’Oratorio via Santa Margherita, ove ha sede la congrega dei Luigini. Oratorio attivo è funzionante come ce ne vorrebbero per ogni quartiere. Qui, diverse figure di preti a partire da Don Alfredo Ammendola, hanno coagulato intorno a loro generazioni e generazioni di adolescenti, con attività sportive , teatrali, culturali e religiose.

La Solennità di San Nicola a Piano la vivremo anche quest’anno in Basilica di San Michele Arcangelo, approfittando della concomitanza con la seconda Domenica di Avvento. La Celebrazione solenne sarà quella di Domenica 6 dicembre alle ore 10.00. Sarà possibile ritirare il tradizionale pane benedetto al termine di tutte e tre le celebrazioni del mattino (8.30, 10.00, 11.30)

Recita del Santo Rosario, sabato 5 dicembre, alle ore 19.30 presso la Cappella dell’Oratorio di San Nicola.

È obbligatorio compilare autocertificazione, l’uso della mascherina, la sanificazione delle mani all’ingresso. Si ricorda infine che i posti in Cappella il sabato e in Basilica la domenica sono limitati e prevedono il rispetto del distanziamento sociale.

Proprio all’inizio di quest’anno 2020 a Ravello, in occasione del recupero da parte dei Carabinieri di opere d’arte trafugate, Padre Enzo Fortunato e Leone De Castris ci hanno presentato un bellissimo San Nicola, lasciato per un po di tempo in mostra.

Ma in effetti sono poche le chiesa che non hanno questo santo nel loro pantheon, come statua simulacro o affrescato da solo o in compagnia di altri santi e soprattutto tanti Conventi, a Minori, a Gragnano il Conventi di San Nicola dei Miri.

Propiniamovi la piccola antologia di scritti relativi a San Nicola tratta dalla biblioteca locale della Penisola.