Auguri a tutte le Immacolate, Imma, Concetta e Tina dalla redazione di Positanonews.

Parroco , qual’è la raffigurazione più bella dell’Immacolata, come statua o come quadro in Penisola Sorrentina? Chiedo a Don Francesco. Lui prontamente risponde, conoscendo le mie passioni artistiche: Schiazzano, Basilica di Sant’Antonino e Mortora. Quella di Sorrento e molto simile a quella di Mortora.

Ed eccoci a Schiazzano, ove purtroppo la mancanza del permesso del parroco, non possiamo ritrarre la bella statua.

A Sorrento l’incontro con il sig Sindaco Massimo Coppola. La Basilica di Sant’Antonino con la statua esposta.