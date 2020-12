Festa della Zeppola a Positano, in ricordo dei fondatori. Peppe D’Urso ci ricorda i fondatori della Festa più bella del Natale della Costiera amalfitana. Ieri abbiamo ricordato il mitico Zorro, che come giustamente ha detto la figlia, partecipava con entusiasmo alla festa della Zeppola, spesso al tavolo della giuria, spesso alle caldarroste , scomparso di recente . Ricordiamo i fondatori di questa bellissima festa nata 41 anni fà con “na pazziell” organizzata pro San Vito Positano da un gruppo di giovanotti capitanati da “Carletto o pitinik” , Carlo Attanasio con l’aiuto di tanti uomini, donne e personaggi, alcuni scomparsi e tanti ancora in vita fieri e orgogliosi come quelli che continuano a tramandarla.

Lunga vita a questa bellissima festa e a quella del pesce fatte dai Positanesi per i Positanesi.

Peppe Concord

Grazie Peppe bel ricordo ci piacerebbero anche delle foto , grazie sempre da Positanonews

