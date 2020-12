Ferdinando D’Angiolo e la sua odissea nel racconto dei familiari

Riceviamo e pubblichiamo, facendo anche nostro ,questo grido di rabbia a caldo dei familiari, per restituire almeno la dignità a Ferdinando, scritto, ancor più bruciante, perchè reso nella Giornata Internazionale del Disabile.

A volo mi permisi di chiedere ,il giorno prima, alla mia amica-sorella: Lucì come stann e cos?! Male , Male Male ! fu la risposta,e di seguito il perchè.

È difficile elaborare questo lutto… perché il dolore è troppo forte.

La rabbia per come sarebbe potuta andare “se” è troppo grande.

Il ricordo vivo delle sofferenze sono impresse nei nostri occhi e risuonano continuamente nelle nostre orecchie.

È difficile arrendersi a questa amara verità.

Proprio “Oggi” si è consumata una delle ingiustizie più grandi che potesse realizzarsi sotto questo cielo.

Zio Ferdinando si è spento, tra atroci sofferenze, per le conseguenze legate al Covid.

Nonostante la sua fragilità, ha lottato… ha lottato… ha lottato fino all’ultimo respiro per restare con noi.

Nonostante il dolore. Ha lottato.

Nonostante la fatica. Ha lottato.

Ma il suo cuore è annegato nei polmoni.

Zio Ferdinando è morto di Covid!!!!!

Covid? (Che non ha preso al ristorante, a teatro, nè al pub… ma la cui origine deriva dai “luoghi di cura”… inciso per i pagliacci della tv, i giudici del web e per i geni da tastiera)

Covid “ignorato”.

Zio si è spento a causa della malasanità, tra la disumanità, l’indifferenza e il disinteresse del sistema… tra inutili burocrazie…!