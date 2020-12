Ex generale israeliano Haim Eshed: “Gli alieni esistono, c’è una base americana su Marte”

Le dichiarazioni choc del generale Haim Eshed, ex capo del programma di sicurezza spaziale israeliano, fanno il giro del mondo con particolari da pura fantascienza, compreso un contratto tra Stati Uniti e Federazione Intergalattica e una base comune su Marte. Martedì scorso vi abbiamo parlato con Niccolò Torielli dei misteri attorno agli avvistamenti di Ufo, tra chi dice che è tutto una copertura per nuove armi terrestri create per militarizzare lo spazio e chi teme davvero l’invasione degli alieni

Il generale Haim Eshed, ex numero uno dal 1981 al 2010 del programma di sicurezza spaziale israeliano, in una intervista rilasciata rilasciata al quotidiano Yediot Ahronot, rivela: “Gli alieni esistono, c’è una base americana su Marte, esiste un accordo tra Stati Uniti e extraterrestri. E Donald Trump stava per raccontare ogni cosa”. A riportare la notizia sono “Le Iene” aggiungendo che le dichiarazioni di Haim Eshed sono state riprese in inglese dal Jerusalem Post e stanno facendo il giro del mondo. Il generale israeliano, oggi 87enne, parla addirittura dell’esistenza di una ”Federazione Galattica” e sostiene che Israele e Usa hanno contatti con gli alieni da anni. La collaborazione prevederebbe anche la creazione di una base sotto la superficie di Marte, dove ci sarebbero contatti tra rappresentanti alieni e statunitensi. Ed aggiunge che Donald Trump sapeva tutto e stava per rivelarlo. E nel dicembre 2019, non ha caso, Trump ha lanciato la Us Space Force per difendere gli asset americani nello spazio.

A quanto pare gli extraterrestri non vorrebbero che la loro esistenza e i contatti vengano rivelati ancora ufficialmente perché gli esseri umani “devono evolversi e arrivare a un livello tale da comprendere cosa siano lo spazio e le navi spaziali”. Sarebbero però curiosi dell’umanità e stanno cercando di capire “il tessuto dell’universo”: “C’è un accordo tra il governo degli Stati Uniti e gli alieni. Hanno firmato un contratto con noi per fare esperimenti qui”.