Evento \"La musica non si ferma\"

La pandemia ha cambiato la vita di tutti, stravolgendo abitudini e paralizzando interi settori.

Dal 4 al 31 dicembre, non potendo farlo dal vivo, 11 dj salernitani si alterneranno alla consolle virtuale di “LA MUSICA NON SI FERMA” evento musicale in streaming live, promosso dall’associazione Sofy Music con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Salerno.

Suggestivo il logo creato per l’evento in cui l’arcobaleno ”andrà tutto bene” si trasforma in un disco in vinile e diventa un simbolo di speranza per la musica e per i dj, tra i suoi interpreti più amati e più colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia.

Se la distanza sociale allontana, l’intento di ”la musica non si ferma” è di riavvicinare e riscaldare i cuori, in un periodo particolare e atteso come le festività natalizie, che quest’anno non potranno essere all’insegna della festa e dei tradizionali happening.

Hanno aderito al progetto ALEXX, FABRIZIO MAFFIA, FRANCESCO TRIMARCO, IVO TOSCANO; KEKKO SCAFA, LORENZO BARBARULO, MARCO MONTEFUSCO, MARIO NICASTRO, MIRKO COPPOLA, N-ZINO, PEPPE CANCRO.

che saranno coordinati da studiosettantasei music academy, scuola per dj e music producer di Marco Montefusco.

Sarà possibile ascoltare i dj set in streaming sui canali YOUTUBE e SOUNDCLOUD, in FM su RADIO BUSSOLA 24, emittente ufficiale dell’evento, nei giorni 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

Gli esercizi commerciali che vorranno aderire all’iniziativa, potranno diffondere in contemporanea la musica mixata dagli artisti salernitani.

A proposito dell’evento l’Assessore Dario Loffredo ha dichiarato:

Ho aderito e sostenuto con grande entusiasmo questa iniziativa, perché in un momento di crisi pandemica mondiale, la musica deve essere espressione di speranza. I nostri dj sapranno regalarci momenti di buona musica e perché no, un minimo di serenità durante il periodo natalizio.