Europa League:Gattuso, emozione per prima in stadio Maradona

C’è tutto anche per l’importanza della partita”.

Lo ha detto il tecnico del Napoli ino Gattuso alla viglia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad, la prima da quando il Comune di Napoli ha ufficialmente intitolato lo stadio a Maradona.

“Diego – ha aggiunto Gattuso – merita tanto per quello che ha fatto a Napoli e per me è un grande onore essere il primo tecnico che entra in campo. Ci sarà pressione per l’importanza della gara e ma è un grande onore giocare questa partita”.