EUROPA LEAGUE – Il sorteggio dei sedicesimi a Nyon: Granada-Napoli, Stella Rossa-Milan, Braga-Roma

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League.

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Antwerp-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar- Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel-Aviv vs Shakhtar

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV

LE DATE DEI MATCH

Le gare di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, quelle di ritorno il 25 febbraio. Le fasce orarie restano le stesse, 18.55 e 21. Dai sedicesimi in poi, come ricordato dal segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti, nella competizione verrà introdotto l’utilizzo del VAR.

Il Napoli affronterà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League.

L’andata si giocherà il 18 febbraio in Spagna, il ritorno il 25 febbraio allo Stadio “Diego Armando Maradona”

Il Club spagnolo si è qualificato superando come seconda classificata il Girone E con 11 punti alle spalle del PSV Eindhoven e davanti a Paok e Omonia Nicosia.

Questo il commento di Gennaro Gattuso alla urna di Nyon: “E’ un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un’ottima squadra e sarà dura”.

Il Napoli non ha precedenti in gare ufficiali con il Granada.

Nella Liga spagnola, il Granada è al settimo posto con 18 punti dopo 12 giornate.