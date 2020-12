Etna, violenta eruzione nella notte. Immagini e video shock

Sicilia. Etna in eruzione nella notte, colate di lava e forti boati. Dalla tarda serata di ieri, sul vulcano è cominciata una nuova eruzione dal cratere di Sud Est. La colata lavica, cominciata intorno alle ore 22, è stata visibile anche dalla Calabria: avvertiti boati e tremori. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, rende noto, nell’ultimo aggiornamento delle 05.27, che “l’attività esplosiva al cratere di Sud Est è stata d’intensità variabile ed al momento appare nuovamente in decremento. Per ciò che concerne l’attività effusiva, dalle telecamere di sorveglianza sembrerebbe che la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud sia inattiva, mentre la colata proveniente dalla fessura di Sud-ovest al momento meno alimentata”. Leggiamo gli aggiornamenti su Catania Today.