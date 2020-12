Enpa Costa d’Amalfi, oggi nuovo ritrovamento: 5 cuccioli

Costiera amalfitana. L’organizzazione no profit Enpa Costa d’Amalfi è sempre a lavoro per i nostri amici a quattro zampe. Troppo spesso purtroppo cuccioli di cane vengono abbandonati. Ogni ritrovamento viene tempestivamente comunicato sulla pagina Fb per cercare di trovare un padrone ai cuccioli.

Questa mattina sono stati trovati 5 cuccioli. “Appena verranno recuperati daremo più info”, si legge in un post. Solo 21 ore prima c’è stato un altro abbandono nei pressi di Tramonti. “Come si dice, al peggio non c’è mai fine. Ennesimo abbandono e per fortuna, ritrovamento. Sono 3 cuccioli, 3 femmine, perché uno è stato già adottato. Saranno una futura taglia piccola/media. Regalatevi e regalate amore. Si affidano previo affido”.

Aiutiamo i volontari!!!