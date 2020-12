Emozione a Sant’Agnello per la messa del Vescovo Arturo: “Venire per guardare il Santo col cuore”

Il vescovo Arturo Aiello ha fatto questa sera la messa di chiusura di Sant’Agnello emozionando tutti: “Guai a resettare questo anno 2020 col Covid come non fosse stato un anno di grazia”. “Guardate il Santo con amore, non per venire qui per farsi un selfie, ma vedendo in lui il Vangelo e lo specchio di Gesù con amore e l’amore fa avvicinare a Gesù”