Elezione Presidente Sezione Arbitri di Nocera Inferiore, Carmine La Mura riconfermato. L’Assemblea ordinaria ed elettiva della Sezione Arbitri di Nocera Inferiore, che si è tenuta in data 20/12 us in modalità telematica, ha visto la riconferma dell’Ing. Carmine La Mura, Arbitro Benemerito, nel ruolo di Presidente.

Per lui la percentuale delle preferenze è stata del 95%, mentre con il 92% l’A.B. Sossio D’Errico è stato scelto come Delegato Sezionale. I revisori contabili saranno invece Antonio Cafisi e #ChristianDeAngelis

Si tratta per il Presidente La Mura del secondo mandato consecutivo e la sua rielezione premia l’importante lavoro svolto in questi anni. Diversi associati stanno infatti ben figurando a livello nazionale, così come in tanti si stanno mettendo in evidenza in ambito regionale e sezionale.

Il Presidente appena eletto ha ringraziato sia il Consiglio Direttivo uscente per la proficua collaborazione, che tutti gli associati, assicurando nel contempo, di essere ancora più determinato al fine di poter raggiungere nel prossimo futuro traguardi sempre più ambiziosi.

Non sono mancate parole di elogio da parte di La Mura per il Presidente dell’Assemblea Vincenzo D’Angelo e per i Componenti #GaetanoViviano, Domenico Califano, Alfonso Pepe e Vincenzo Pepe, che con grande professionalità hanno guidato i lavori assembleari.