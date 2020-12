Elettrocardiogramma 24ore, sempre attivo il servizio nella Farmacia Elifani

Meta (Napoli). «Un elettrocardiogramma “speciale”, non invasivo, che consente di registrare l’attività elettrica del cuore per un periodo continuativo di 24 ore o più». Si tratta dell’Ecg dinamico Holter, dal nome del suo inventore il Dr. Norman J. Holter. «L’esame – si legge su FarmaciaElifani.it – consente di rilevare aritmie occasionali (alterazione del battito del cuore) o la presenza di segni di cardiopatia ischemica (malattia del cuore determinata da una insufficiente circolazione di sangue all’interno delle coronarie, le quali sono le arterie che nutrono il muscolo cardiaco) riferibili a sintomi accusati dal paziente».

Quanto alle specifiche operative, «l’esame – evidenziano i farmacisti della Farmacia Elifani di Meta – viene effettuato applicando sul torace del paziente 5 elettrodi, pertanto è opportuno che il paziente prima di recarsi in farmacia lavi accuratamente la cute ed, eventualmente, la rada. Il registratore, grande all’incirca come un palmo di mano, è alimentato a batteria e fissato in vita con una cintura. Dopo l’installazione dell’ apparecchio viene lasciato al paziente un diario sul quale annotare eventuali episodi particolari: discussioni, sforzo fisico, particolari stati d’animo. Durante la giornata di esecuzione dell’esame è possibile svolgere tutte le attività abituali tuttavia, per non rovinare le componenti elettroniche dell’apparecchio, è preferibile non sudare eccessivamente pertanto è consigliabile evitare la palestra.

Trascorse le 24 ore, «il paziente – evidenzia la Farmacia Elifani – tornerà dal farmacista che, dopo aver spento il rilevatore, lo libererà degli elettrodi e potrà inviare i dati memorizzati al centro specialistico di telemedicina dove il cardiologo si occuperà della refertazione dell’esame». Sempre in merito alla refertazione, è possibile ottenerla «entro 2 giorni lavorativi, scegliendo la modalità “urgente” al costo di €89,00 oppure entro 5 giorni lavorativi, scegliendo la modalità “non urgente” al costo di €69,00. Non è necessaria la prescrizione medica, tuttavia il risultato dell’esame deve essere sottoposto all’attenzione del proprio medico curante o del cardiologo».