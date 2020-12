Ecco i Presepi allestiti tutto l’anno in Costiera Amalfitana. Quando si pensa al Presepe, il pensiero corre immediatamente alle festività natalizie. Nonostante ciò, in Costiera Amalfitana, vi sono anche diversi presepi allestiti per tutto l’anno. Ecco quali sono.

Presepe della Grotta dello Smeraldo a Conca dei Marini

A Conca dei Marini, nella suggestiva Grotta dello Smeraldo c’è un presepe sottomarino molto suggestivo. Il presepe, realizzato in ceramica di Vietri sul Mare, è posizionato sul fondo della grotta dal 1956 a 4 metri di profondità. Ogni anno, nel periodo di Natale, alcuni sub si immergono nelle acque smeraldine della Costiera Amalfitana e adagiano il bambino Gesù sul fondale della grotta.

Presepe di Praiano lungo la Statale 163 Amalfitana

A Praiano, lungo la parte rocciosa della Grotta del Diavolo sulla strada statale 163 Amalfitana, c’è un presepe molto originale. L’opera è stata realizzata da Michele Castellano durante il suo soggiorno in una delle perle della Costiera Amalfitana. La caratteristica peculiare di questo presepe è che riproduce la vita che si conduceva un tempo nel paese tra Positano ed Amalfi.

Presepi ad Amalfi

Due sono i presepi installati tutto l’anno ad Amalfi. Entrambi si trovano al centro storico del paese: uno in una fontana mentre l’altro su un angolo della roccia vicino al plesso delle scuole elementari.

Il presepe della fontana dello Spirito Santo è forse il più caratteristico: la Natività si trova in uno spazio sotto un archetto mentre i pastori si trovano sulla piccola parete rocciosa della fontana stessa. Durante il periodo natalizio è usanza lanciare nella fontana qualche monetina.

L’altro presepe invece è molto più grande e si trova sulla parete rocciosa tra il plesso della scuola elementare e l’arco della “Faenza”. Il presepe ricopre l’intera parete ed è allestito tutto l’anno; durante il periodo Natalizio viene apposto il Bambinello.

Fuori classifica il primo e più bello di tutti , quello alla Grotta di Fornillo a Positano, da quasi mezzo secolo il primo in una grotta in Costa d’Amalfi fatto dagli abitanti del quartiere da Via Boscariello a Via Pasitea dove si trova