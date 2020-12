E una infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo la prima vaccinata a Castellamare di Stabia

Anche a Castellammare di Stabia sono iniziate le vaccinazioni. La prima a ricevere questa mattina il vaccino all’ospedale “San Leonardo” è l’infermiera del Pronto Soccorso Rosa Lebano. La campagna continuerà con la vaccinazione di medici ed infermieri del Pronto Soccorso in primis per permettere di riprendere l’attività in sicurezza e poi proseguirà con il personale sanitario degli altri reparti. Un segnale di speranza che apre uno spiraglio di luce dopo un periodo buio.