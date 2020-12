E’ un Milan indiavolato questo di Pioli

Al Mapei Stadium il Milan scende in campo con l’impeto di vincere dopo due pareggi e con il fiato sul collo di un ‘Inter più fortunata che bella. La squadra di Pioli affronta il Sassuolo del sopravvalutato De Zerbi. È una partita che tatticamente viene vinta da Pioli. Sassuolo Milan è la sfida tra il calcio champagne di De Zerbi e quello pratico e vincente di Pioli. Partenza sprint del Milan che dopo 6′”e 76millesimi di secondo il Milan passa in vantaggio con Leao. Palla centro pallone per Leao che mette il turbo. e con un gran turo segna il goal più veloce nella storia della serie A Al di là della bravura del Milan c’è una mancata lettura di De Zerbi che lascia la fascia destra scoperta. La difesa del Sassuolo si sbilancia e viene presa d’infilata anche a sinistra Saelemaekers per Leao che serve Calhanoglu che tira e segna. Goal annullato. Al 25′ Hernandez mette il turbo dopo essere stato servito da Brahim Diaz passa a Saelemaekers che. raddoppia. Il Sassuolo con Traore e Belardi tentano la via del goal ma i tiri vanno alti. Il secondo tempo vede il Milan in grande difficoltà sulla fascia di Hernandez. Il terzino francese si trova in difficoltà tra Toljan e Belardi. La mossa tattica di Pioli è togliere uno spento Brahim Diaz ed inserire Hauge Così facendo la fascia sinistra del Milan è coperta e Haug può dialogare facilmente con Theo. Al 72’ azione pericolosa del Milan. Ripartenza di Theo Hernandez che passa a Leao che decentrato tira Consigli respinge e Calhanoglu sbaglia un rigore in movimento. Al 75’ Bourabia tira e Donnarumma respinge. Il Milan risponde con Hauge che con un bel tiro che Consigli respinge. Al 88’ punizione assegnata dall’arbitro per fallo di Romagnoli su Boga, batte Belardi e segna. Finisce 2-1 per il Milan che così mantiene la sua imbattibilità anche contro il Sassuolo senza Ibra e questo è importante.

IL TABELLINO di SASSUOLO-MILAN 1-2 MARCATORI: 1′ Leao (M), 26′ Saelemaekers (M), 89′ Berardi (S) SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan (61′ Muldur), Marlon, Ferrari, Rogerio (46′ Kyriakopoulos); Bourabia, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic (57′ Boga), Traorè (86′ Obiang); Defrel (46′ Caputo). All. De Zerbi. MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (46′ Krunic), Kessiè; Saelemaekers (79′ Castillejo), Calhanoglu (86′ D. Maldini), Brahim Diaz (57′ Hauge); Leao. All Pioli. Arbitro: Mariani Ammoniti: Kessiè (M), Berardi (S), Calabria (M), Romagnoli (M) Espulsi: nessuno