E solo pari tra Borussia D. e Lazio nonostante un super Immobile.

La Lazio sfida il Borussia Dortmund con l’intento di conquistare i tre punti. Una vittoria darebbe la matematica qualificazione della Lazio d’Inzaghi agli ottavi di finale di Champions League. La sfida è nei primi venti minuti equilibrata. I tedeschi tendono a cercare il vantaggio ma illoro gioco fatti di passaggi orizzontali favorisce la strategia della Lazio, che aspetta i giocatori giallo-neri e poi riparte in contropiede. Proprio in contropiede i laziali costruiscono la loro azione più pericolosa. Ripartano con Immobile che passa a Correa quest’ultimo s0incunea nella difesa lenta del Borussia e con un esterno destro tenta la giocata vincente ma il portiere tedesco tenta respinge in angolo. Al 26′ è Acerbi che da pochi passi manca il goal. Al 29 ‘ c’è la risposta giallo-nera. Hazzard tira violentemente ma Reina respinge , sulla respinta arriva Reus ma defilato manda fuori. Sembrerebbe un finale di primo tempo tranquillo se Pepe Reina non rilanciasse male. Il rilancio dell’ex portierone azzurro invece di essere laterale come dovrebbe essere, è centrale e per giunta il suo centrocampista è rivolto con le spalle alla propria porta. Di conseguenza arriva la frittata, perchè il pallone arriva al centrocampista tedesco che passa a Giovanni Reina che segna. Il primo tempo finisce 1-0 per il Borussia D. Nel secondo tempo la Lazio prende il predominio del gioco e costringe i ragazzi di Le Favre a rintanarsi in difesa. Guidati da un tarantolato gladiatore biondo di origini campane che in Germania e proprio a Dortmund fu ripudiato come tanti emigranti campani, si accolla la Lazio sulle spalle e la conduce al pareggio. Pareggio che arriva su rigore che l’arbitro iberico concede per fallo del sub entrato, menomale avranno pensato i capitolini, su Savic. Alla battuta va il gladiatore torrese e segna con glacialità tedesca spiazzando il portiere giallo-nero. Ma Immobile ha un conto in sospeso con quei colori e cerca la vendetta finale. Ci riesce quasi quando dopo una bell’azione Immobile – Lazzari( ottimo stop ) – Immobile con un tiro che il portiere giallo-nero spedisce in angolo. All’ 93′ una punizione al veleno di Pareira mette in difficoltà la squadra tedesca E’ l’ultima emozione di una partita che ha dato alla Lazio la consapevolezza di essere una buona squadra anche in Europa e a Immobile di vendicarsi non completamente di chi l’aveva trattato male nel periodo tedesco.