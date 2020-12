Due sessantenni di Sant’Agnello molestano da anni un sacerdote di Sorrento. Scatta il divieto di avvicinamento

Due sessantenni di Sant’Agnello sono stati ritenuti responsabili delle molestie perpetrare da molti anni nei confronti di un sacerdote di Sorrento. Per i due scatta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura.

I due sessantenni con una cadenza periodica si accanivano contro il sacerdote esponendo all’esterno della sua parrocchia cartelli e striscioni offensivi nei suoi confronti. Ed inoltre gli inviavano anche messaggi offensivi e minacciosi sia per lettera che attraverso Whatsapp. La colpa del religioso sarebbe, secondo i due persecutori, l’aver avuto un ruolo determinante nella perdita della concessione della loro attività economica che si svolgeva su un immobile di proprietà della Curia. I due sessantenni in passato avevano attuato delle proteste anche all’esterno del palazzo arcivescovile di Sorrento ricavandone una condanna per molestie nei confronti del vescovo dell’epoca Mons. Felice Cece. La vicenda è quella del campo di calcio di San Martino, a Sant’Agnello. Ora per entrambi è scattato il divieto di avvicinamento al sacerdote, alla sua abitazione ed alla chiesa del centro di Sorrento dove è parroco, luoghi dai quali dovranno mantenere una distanza di almeno 500 metri.