Dubai boom turistico vero o gonfiato? E allora come mai alberghi a 5 stelle a 60 euro? Da una ricerca su booking per il periodo natalizio, sono più di 50 alberghi a cinque stelle a 60euro a notte, non sembra proprio un boom.

Sentiamo un albergatore che ci spiega ancora meglio “Un hotel 5 stelle a 60 euro con 5 euro di linea cortesia e 5 di lavaggio biancheria,15%all’ota penso che sulla camera ci perdono perfino..”.

Guardando con più attenzione si nota che il 58%é pieno ma per la maggiore le strutture partono dalle superior ,deluxe e suite…Si chiudono le standard così dicono che sono il 58%pieni..(Si riduce la metà del mercato cosi). In pratica su 200 camere ne chiudono 100, rendendole non disponibili nei calcoli di booking, e delle altre 100 risultano 50 occupate, in questo modo il 25 % reale di occupazione delle camere diventa il 50%.

In effetti non è tutto oro quello che circola, secondo noi a Dubai devono mantenere mediaticamente l’idea di successo

Positano e la Costiera amalfitana non ne han bisogno più di tanto qui vengono per la bellezza.. li in quel contesto, se non ci va nessuno , diventa abbastanza grigia la cosa.. Di sicuro appena si sblocca tutto col vaccino qui ritornerà il turismo. Il mondo dell’informazione, soprattutto quando si parla di economia, è spesso alterato da altri interessi. Meglio fare un “check fact” e usare il buon senso e l’intelligenza.