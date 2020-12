Dramma ad Angri: bimba di 29 giorni muore denutrita. La mamma era terrorizzata dal Covid

Angri. Muore in ospedale per malnutrizione. La piccola di appena 29 giorni, era allattata dalla madre, ma non a sufficienza per poter crescere in modo sano. La donna, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, non avrebbe chiesto aiuto perché aveva paura di uscire di casa e rimanere contagiata dal Covid.

La tragedia si è consumata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove la bambina – primogenita di una coppia di Angri – è deceduta ieri nel reparto di Terapia intensiva neonatale. I medici hanno provato a salvarla, ma venerdì scorso, quando è stata ricoverata dopo un primo accertamento al Pronto soccorso, era già in condizioni disperate. Sul caso, come si legge sulla Città di Salerno, dopo la segnalazione della direzione sanitaria dell’ospedale ai carabinieri del Reparto territoriale nocerino, indagano la Procura ordinaria guidata da Antonio Centore, con il fascicolo affidato al sostituto procuratore Viviana Vessa, e l’ufficio inquirente presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, diretto da Angelo Frattini.

Il ricovero in ospedale. Venerdì, quando la bambina è stata portata al Pronto soccorso di Nocera Inferiore, la situazione era già critica. La piccola, alla nascita all’ospedale di Castellammare di Stabia pesava 3 chili; quando i medici dell’Umberto I l’hanno visitata circa due. Una situazione allarmante, che ha portato subito i responsabili del Pronto soccorso a disporre il ricovero nella Terapia intensiva neonatale. Qui la piccola è arrivata in arresto cardiaco: i “camici bianchi” della Tin sono riusciti a stabilizzarla tenendola ancora in vita. In coma, ha resistito fino a ieri mattina, quando il suo cuore ha smesso di battere.

L’inchiesta della Procura. Per i responsabili del reparto di Terapia intensiva neonatale di Nocera Inferiore la piccola sarebbe morta per malnutrizione. Secondo quando accertato dai medici, infatti, la mamma, residente ad Angri con il marito e la suocera, allattava la bambina, ma non a sufficienza per consentirle un normale sviluppo nei primi giorni di vita. Un problema che la donna aveva intuito, ma che, almeno inizialmente, avrebbe sottovalutato anche per paura di uscire di casa e recarsi dal proprio pediatra. Secondo quanto ricostruito da medici e investigatori, infatti, la neo mamma aveva paura di contrarre il Covid-19 dopo che una donna che viveva nello stesso stabile era risultata positiva. Inizialmente la piccola piangeva perché non era stata nutrita a sufficienza, ma col passare dei giorni non avrebbe avuto nemmeno più la forza di lamentarsi. Solo davanti a questa scena, infatti, i genitori si sarebbero convinti a recarsi in ospedale per chiedere aiuto ai medici.