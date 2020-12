Dramma a Battipaglia. Bimbo colto da un malore, interviene l’Humanitas: il 12enne non ce l’ha fatta

Aveva solo 12 anni il bimbo che pochi minuti fa è stato colto da un malore. Il panico di chi gli stava attorno, l’intervento dell’Humanitas e svariati tentativi di rianimarlo, ma nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere dopo circa un’ora di massaggio cardiaco.

Non conosciamo l’origine di quello che probabilmente si trattava di un infarto, ma la cosa è certa: il dolore per noi tutti è immenso. Perdere una vita così giovane in un periodo già di per sé drammatico, non è affatto semplice.

Il cordoglio e la vicinanza dalla redazione di Positanonews ai genitori e parenti del giovane, strappato via dalla vita ingiustamente.