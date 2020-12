Diocesi Sorrento-Castellammare: 20 anni fa l’ordinazione dei diaconi

Con questo video i nostri diaconi permanenti ricordano i vent’anni dalla loro ordinazione avvenuta nella Cattedrale di Sorrento il 30 dicembre 2000. Le attuali restrizioni dovute alla pandemia non hanno consentito una celebrazione per ricordare l’evento ma era giusto che non passasse sotto silenzio – scrive Don Luigi Di Prisco.

Essi si presentano con semplicità raccontando la storia della loro vocazione e l’esperienza non sempre facile ma certamente sempre gioiosa del loro servizio nella nostra Chiesa. Essi hanno aperto un cammino mai sperimentato prima e senza riferimenti se non la certezza della chiamata e la fiducia che il loro ministero venisse valorizzato come dono di Dio. La natura sacramentale del ministero del diaconato è legata intrinsecamente al carattere di servizio. Rendiamo grazie al Signore per il contributo del loro ministero a far maturare nella nostra comunità ecclesiale la coscienza di essere un popolo chiamato a rendere visibile il volto di Cristo servo.