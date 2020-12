Decreto di Natale , le regole definitive. Un rebus che mette a dura prova la pazienza degli italiani . Che sia chiaro, non vogliamo parteggiare con chi dice “tutto chiuso” o “tutto aperto”, ma con chi vuole “tutto chiaro”. Settimane a dirci che si voleva salvare il Natale, per poi arrivare agli sgoccioli con tre giorni di giallo per la Campania quando da Napoli, a poche ore dal giallo, De Luca ha detto no suscitando le ire in chi sperava in questi tre giorni di attività commerciale , poco comprensibile da chi ha lo stipendio tutti i mesi questa rabbia, anche se non la giustifichiamo. La colpa è dei negazionisti sul coronavirus Covid-19? Secondo noi la colpa è di un governo centrale e regionale poco chiaro e univoco. Comunque il Corriere ha fatto un punto sulla situazione. Dopo giorni di attesa, di retromarce, ripensamenti e scontri interni alla maggioranza, il governo ha varato il decreto che introduce nuove regole e divieti per le festività (qui tutti i dettagli). L’Italia va in fascia rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi, in arancione negli altri. Rimangono in fascia gialla soltanto il 21, il 22 e il 23 dicembre ma con il divieto di uscire dalla propria Regione.

La novità è rappresentata dalla possibilità di andare nei giorni festivi a casa di parenti e amici, però con una limitazione: si può essere soltanto in due anche se si può essere accompagnati da minori di 14 anni. Il coprifuoco rimane fissato dalle 22 alle 5 (a Capodanno è dalle 22 alle 7).

In vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto. Il decreto varato venerdì 18 dicembre 2020 si aggiunge infatti al Dpcm entrato in vigore il 4 dicembre e valido fino al 15 gennaio.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 — per tutto il periodo — è consentito lo spostamento nelle seconde case purché si trovino all’interno della Regione di residenza. Per chi va all’estero tra il 21 dicembre e il 15 gennaio c’è l’obbligo, al rientro in Italia, di rimanere in quarantena per 14 giorni.

Tutti gli spostamenti nei giorni rossi e arancioni dovranno essere giustificati con il modulo di autocertificazione. Rimangono in vigore le multe per chi non rispetta i divieti, le verifiche da parte delle forze dell’ordine potranno essere svolte anche nei giorni successivi al controllo.