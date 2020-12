De Luca “Indignato perchè non si prendono misure chiare come in Germania, giallo e arancione imbecillità che non servono. Sul vaccino mercato nero”

Napoli. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ne ha per tutti alla vigilia delle misure per il lockdown da coronavirus Covid-19 da giallo ad arancione saremo tutti nel rosso . «Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia e che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come fanno altri paesi come la Germania». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della consegna dei nuovi bus acquistati dalla Regione. «È indecente – ha aggiunto – anche l’algoritmo. La Regione più in difficoltà è il Veneto che è in zona gialla da sempre, ancora oggi. È possibile avere queste assurdità in un paese serio?». «Io ho la consolazione di averlo detto in anticipo che usciremo prima degli altri e a testa alta – ha aggiunto De Luca – perché abbiamo fatto filtro ad agosto e perché abbiamo chiuso le scuole un mese prima degli altri. Ci salviamo per questo, non per il giallo, l’arancione e queste imbecillità che non servono a niente».

«Ho l’impressione che si apra un mercato nero dei vaccini, è tanto difficile dire che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questo sarebbe un messaggio chiaro» ha proseguito De Luca «Vedere che Regioni – ha detto – hanno il doppio, triplo, quadruplo rispetto ad altre regioni, questo è indecente».