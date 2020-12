De Luca firma ordinanza per riapertura scuole fino alla seconda classe primaria

Costiera amalfitana a metà. A Ravello e Agerola si andrà a scuola nel 2021 a Minori e Positano si è già iniziati, ad Amalfi si aspetta la prossima settimana. Dal nove dicembre in Campania potrà riprendere l’attività in presenza per gli alunni fino alla seconda classe della primaria.

L’ordinanza n.95 su misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 stabilisce che le scuole potranno riaprire a partire dal nove dicembre dalla scuola dell’infanzia fino alla seconda classe della primaria. Per tutte le altre classi della primaria e della secondaria prosegue la didattica a distanza. In serata infatti sarà pubblicata l’ordinanza. La ministra Azzolina ricordiamo si era dichiarata contraria alla chiusura delle scuole e aveva testualmente dichiarato di non poter dialogare col governatore della Campania De Luca.

Valeria Civale