De Luca da Fazio “Amalfi prima mostra di arte povera negli anni Sessanta”, poi le zone sono “marchette”, sul Covid timori

De Luca da Fazio “Amalfi prima mostra di arte povera negli anni Sessanta”, poi le zone sono “marchette”. E’ diventato un appuntamento imperdibile l’incontro del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca con Fabio Fazio . Da Napoli De Luca ha parlato dei timori di una seconda ondata se si apre a Natale “A fine dicembre inizio gennaio c’è anche il picco dell’influenza, con il Covid poi sarà un disastro.. preferisco aprire sempre, non aprire ora e poi chiudere per tre mesi”. Difesa a spada tratta della Regione e della sanità e anche una riflessione sulle zone “Mi tolga quell’immagine sulle zone, sono marchette… ci sono zone gialle con dati terribili di morti e reparti intensivi occupati..” . Poi Fazio passa al Presepe e il Presidente che faceva parte dell’arte povera e qui De Luca ricorda che “Amalfi fece la prima mostra di arte povera negli anni Sessanta.. “. Il Presidente , che ha anche dato sfoggio di cultura filosofica con le regole di Kant applicate ai dati per i colori ( e siamo d’accordo con lui a dire la verità, ndr) , ha anche ricordato uno dei più grandi eventi artistici del Sud Italia . Fra il serio e il faceto anche la stoccata sul Recovery Fund sulle risorse che penalizzeranno sil Sud in difficoltà anche con la burocrazia.