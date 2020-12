De Luca convoca governatori del Sud per Recovery Fund

De Luca nel corso di questa epidemia da Corona virus ci ha abituato alle sue “uscite” e esternazioni teatrali. I video sul web che lo imitano ci hanno regalato qualche sorriso in questo periodo di crisi.

Definito il sindaco “sceriffo ” quando ha governato a Salerno, si è mostrato sempre fermo nella volontà di contrastare il virus.

Il tema di discussione di questi giorni è il Recovery Fund , quindi le risorse destinate al Sud in questa fase di crisi sanitaria, economica e sociale.

Il Presidente De Luca su questo tema ha convocato per domani una riunione dei governatori delle regioni del Sud .

La riunione si terrà per ovvi motivi on line.

Il governatore della Campania ha invitato Marco Basilio (Abruzzo), Vito Bardi (Basilicata), Nino Spirli (Calabria ). Donato Toma (Molise), Michele Emiliano (Puglia), Christian Solinas ( Sardegna), Nello Musumeci (Sicilia).

Nella missiva inviata ai presidenti di regione l’ex sindaco di Salerno definisce urgente un ‘azione delle regioni meridionali che ritiene debbano agire collegialmente al di là di ogni schieramento politico.

Il piano del governo è contrario ai criteri europei e seguirebbe un criterio demografico non i principi di coesione sociale sanciti dal Trattato d’unione.

Si compirebbe in tal modo un furto in danno del Sud di ben 20, 92 miliardi di euro. Pertanto è necessaria un’azione mirata di tutte le regioni meridionali conclude il governatore nella lettera.

Valeria Civale