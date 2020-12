Il Napoli vince contro la Samp e questa volta il merito è del mister che finalmente vede bene la partita e fa i cambi giusti . Nella prima in serie A nello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli riesce a raddrizzare una partita che nei primi 45′ si era messa male , molto male. Il Napoli nei primi 45′ sembra essere indegna di giocare in uno stadio con un nome glorioso. La prima frazione di gioco vede una squadra lenta , compassata senza anima. A centrocampo è deleteria la presenza contemporanea di Fabian, altra prova incolore e Zielinski. Inoltre non c’è copertura dagli esterni. Non funziona nè la catena di destra nè di sinistra. La Samp approfitta di questo stato comatoso del Napoli e in più volte mette in difficoltà il rientrante Meret. La Samp potrebbe passare in vantaggio con Thorsby, ma il colpo di testa è liberato da Ghoulam. Il goal della Samp arriva con Jantko. al 20′ Zielinski perde um pallone sanguinoso, Fabian Ruiz non interviene e Jantko lasciato libero da Di Lorenzo e Politano segna. Nel secondo tempo a pagare sono Fabian Ruiz e Politano. Entrano Lozano e Petagna. Sono cambi importanti. Il Napoli cerca di verticalizzare e utilizzare la verve del messicano. Il goal arriva grazie ad un colpo di testa di Lozano (53′) Insigne passa a Mertens il ci pallone arriva a Lozano che segna. La Samp tira i remi in barca. Il Napoli attacca anche con i difensori. Manolas colpisce il palo. Il Napoli con Petagna segna il 2- 1( 68′). Cross di Lozano e Petagna fa goal. La sfida che vede vincere il Napoli oggi porta finalmente la firma del mister che finalmente è stato bravo a cambiare il destino della gara. Dopo le difficoltà del primo tempo, Meret è decisivo nel dire no a Candreva, mentre il destro di Mertens dall’altra parte si infrange su Audero.

IL TABELLINO di NAPOLI-SAMPDORIA 2-1

MARCATORI: 20′ Jankto (S), 53′ Lozano (N), 68′ Petagna (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (60′ Mario Rui); Fabian Ruiz (46′ Petagna), Demme (60′ Bakayoko); Politano (46′ Lozano), Zielinski (77′ Lobotka), Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto (79′ Damsgaard); Verre (64′ Ramirez), Quagliarella.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Thorsby (S), Ekdal (S), Colley (S), Di Lorenzo (N), Ramirez (S), Insigne (N), Mario Rui (N)

Espulsi: –