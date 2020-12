Dalla crisi all’opportunità. Filly e Luigi Ciriello: “Il Covid non ci ferma. Parte l’e-commerce per la nostra cioccolateria”

Caserta. Basterà fare un “click” per aprire le porte della felicità e rendere dolce ogni momento amaro. La nota cioccolateria artigianale “Ciriello” (www.cioccolatociriello.it) , sita in Santa Maria Capua Vetere e che da pochi mesi ha spento 10 (anni) candeline, ha sfidato questo periodo così difficile a causa del Covid-19, aprendo le porte della propria cioccolateria sul web, attraverso un portale e-commerce. Due giovani, due fratelli, Filly e Luigi, hanno deciso di mettersi in gioco per far sì che dalla crisi si passi alle nuove opportunità. Insomma, la scelta della cioccolateria “Ciriello” di digitalizzarsi ed espandersi a livello nazionale è figlia di questo momento, ma anche incentivo ed esempio per tutte le attività, tutti i piccoli e giovani imprenditori che in questo momento storico stanno affrontando non poche difficoltà. Data la loro scelta coraggiosa, abbiamo deciso di intervistarli, ricostruendo così, a mattoncini di cioccolato, la loro storia.

INTERVISTA AI FRATELLI “CIRIELLO”

Come e quando nasce la pasticceria “Ciriello”?

La cioccolateria Ciriello nasce dall’intuizione di Luigi che ha iniziato ad appassionarsi alla lavorazione del cioccolato e ad inseguire dei metodi più “moderni” rispetto alla tradizione classica. Io (Filly) sono entrata a far parte di questa bellissima realtà da ormai 5 anni, appassionandomi moltissimo alle materie prime e ai processi di lavorazione. All’inizio, lavorare in un vero laboratorio artigianale ci faceva sentire come bambini che realizzano il sogno più grande e ancora oggi continuiamo a sentirci così.

Tradizione e innovazione. Quali sono gli elementi “tradizionali” e quali quelli “più innovativi” del vostro cioccolato?

La tradizione è il punto di partenza di ogni cosa. Utilizziamo materie prime di grande prestigio come le nocciole di Avella, le mandorle baresi e i pistacchi siciliani. Ogni prodotto è stato studiato per esaltarne al massimo il sapore. Da questo studio costante sono nati prodotti innovativi come la nocciola fondente spolverata di caramello al rosmarino o le arachidi ricoperte di caramello e sale di Maldon. Utilizziamo dei macchinari che ci restituiscono il cioccolato alla giusta temperatura per evitare striature. I nostri cioccolatini sono tutti realizzati a mano. La parte più bella è la decorazione che realizziamo attraverso coloranti totalmente naturali. Inoltre, personalizziamo i prodotti. Infatti, abbiamo realizzato, con il supporto prezioso della nostra web agency, vari progetti grafici che adattiamo di volta in volta all’esigenza del cliente. Si tratta di formati personalizzabili per eventi come compleanni, comunioni, matrimoni o per qualsiasi altra occasione speciale.

La pandemia quanto ha influenzato il vostro settore?

La pandemia è stato un momento molto difficile da gestire emotivamente. Per un cioccolatiere fermarsi durante il periodo della Pasqua è un dolore fortissimo che ancora adesso stentiamo a dimenticare. Abbiamo però approfittato di questi giorni di riposo forzato per mettere a punto nuove idee e nuovi progetti. Nei mesi di fermo sono nate idee di tantissimi nuovi cioccolatini che abbiamo poi realizzato appena i lavori sono ripresi. Insomma, abbiamo capito che non bisogna fermarsi mai e che, da una crisi così profonda, possono nascere grandi opportunità.

Da cosa nasce l’idea e l’esigenza di aprire le porte del vostro negozio sul web?

L’idea di aprire un negozio virtuale ci solletica da molto tempo. Per realizzarla abbiamo cercato di mettere a punto negli anni non solo le ricette, ma anche tutto il packaging dei nostri prodotti. Ultimamente abbiamo sentito molto forte la spinta di aprirci sul web soprattutto durante questo strano periodo in cui la gente passa tanto tempo in casa. Il cioccolato è uno dei generi di conforto per eccellenza; siamo felici all’idea di poter dare una coccola alle persone che sono a casa e che hanno bisogno di calore.

Quali prodotti avete inserito nel portale online?

I prodotti di punta del nostro e-commerce sono tavolette, cioccolatini imprevedibili, chocobox e creme spalmabili. Cerchiamo di dare una grande varietà attraverso varie tipologie di prodotti. Forniamo alternative più golose e, allo stesso tempo abbiamo un’ampia gamma di prodotti per i puristi del cioccolato fondente. Inoltre, ogni festività ha il suo prodotto di punta. Adesso stiamo già studiando i prodotti che inseriremo sul sito per la Pasqua.

Cosa vi aspettate da questa nuova iniziativa?

Speriamo di riuscire finalmente a superare i confini fisici del nostro piccolo negozio che, ci auguriamo, continuerà a darci sempre grandi soddisfazioni. Allo stesso tempo sentiamo la necessità di ampliare la nostra fetta di mercato e di dare un messaggio di freschezza e positività. Questo è da sempre il nostro obiettivo più importante: siamo giovani e vogliamo diffondere un approccio divertente e piacevole al mondo del cioccolato.