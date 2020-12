DALLA CATTEDRALE DI SORRENTO. Semplicemente Grazie!

Obiettivo centrato con quel panino solidale!

Semplicemente Grazie! Ad un gruppo di amici che sanno tradurre la loro passione e il desiderio di una sana convivialità in prossimità verso chi è in difficoltà. Grazie per la loro generosità, per la dedizione, per il tempo, le energie e le forze spese, grazie per l’intelligenza con cui sono capaci di organizzarsi anche in tempi di limitazioni e di difficoltà, senza farsi frenare o scoraggiare.

Grazie per i 7758 € raccolti con l’iniziativa “Tieni accesa la fiamma della solidarietà” organizzata il 18 e il 19 dicembre scorsi e che ha raggiunto tantissima gente in tutto il territorio della penisola sorrentina. Grazie anche a nome della Caritas della nostra Unità pastorale di Sorrento.