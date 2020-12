Dal 9 all’11 dicembre chiusura notturna della SS 145 Var Galleria S. Maria di Pozzano per lavori

L’Anas rende noto che, al fine di effettuare lavori di messa in sicurezza, a partire dal 9 dicembre e fino all’11 dicembre, sarà chiusa al traffico su tutte le corsie la SS 145 Var Galleria S. Maria di Pozzano dal km 0+000 al km 5+500 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza). La chiusura riguarderà la fascia oraria dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo il mercoledì, giovedì, venerdì ed interesserà tutti gli utenti. Durante i lavori il traffico veicolare proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento sarà deviato sulla ex SS. 145.