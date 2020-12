Da Positano al Texas, Dario Guida: “Anche l’America sta soffrendo per il Covid, ma non vedono l’ora di tornare a Positano”. Positanonews oggi ha sentito le parole di Dario Guida, ragazzo di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, che si è trasferito ad Austin in Texas, negli Stati Uniti, dove lavora come Omny hotels guest service manager.

“Purtroppo è mondiale questa situazione. In America ci sono un po’ meno restrizioni, ma l’economia non sta come dovrebbe stare. Anche se c’è la Borsa che non lo riflette, l’economia normale, per quanto riguarda soprattutto hotel e ristoranti, sta soffrendo”, ci ha detto.

“Gli americani vogliono tornare a Positano, capitale del mondo. È un orgoglio quando dico che sono di Positano. Adesso che sono qui e metto una foto gli amici americani mi scrivono e dicono di non vedere l’ora di tornare qui”.