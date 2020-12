Da Maiori a Bologna: Giovanni e Antonietta inaugurano la pizzeria “Al Castello”

Dalla Costiera amalfitana fino a Bologna: Giovanni Melchionda, di Maiori, e la moglie Antonietta Rizzo hanno inaugurato nel capoluogo romagnolo la loro pizzera “Al Castello”. L’inaugurazione c’è stata proprio pochi giorni fa all’interno del centro commerciale Casteldebole.

Riportiamo le parole (e la foto) di Roberta Li Calzi: “Complimenti e in bocca al lupo ad Antonietta e Giovanni per la nuova avventura della pizzeria Al Castello (asporto e domicilio) che abbiamo inaugurato oggi insieme a Comune e Quartiere. Come ci hanno raccontato, è un “gioco di squadra” che vede impegnata tutta la famiglia e che coinvolge la comunità del territorio, quindi non potrà che dare un contributo positivo alla nostra città. E la pizza è davvero buona!”.

Un grande in bocca al lupo da Positanonews!