Da Invitalia arrivano fondi per il rilancio degli alberghi della penisola sorrentina. A parlarne è il TGR Campania in un servizio nel quale si precisa che si parla di 34 milioni di euro divisi fra contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassi agevolati. Sono le risorse previste dal contratto di sviluppo per il settore alberghiero della penisola sorrentina. Un accordo sottoscritto tre anni fa con Invitalia e che ora diventa operativo con l’arrivo dei fondi. A questi vanno aggiunti gli investimenti dei singoli imprenditori. Le strutture interessate dal contratto sono 12 e si trovano a Sorrento, Sant’Agnello e Massa Lubrense. Il comparto del turismo è in ginocchio, gli effetti della pandemia sono devastanti. Migliaia i lavoratori in cassa integrazione che vivono nell’angoscia. Al momento è impossibile azzardare una previsione sulla completa ripresa delle attività.