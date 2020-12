Crotone – Napoli : Le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Ezio Scida dove oggi, per la decima giornata di serie A TIM, il Crotone di Giovanni Stroppa ospita il Napoli di Gennaro Gattuso che scenderà ancora in campo con la maglia dell’albiceleste come omaggio al compianto Diego Maradona. Fischio d’inizio del signor Marinelli di Tivoli alle ore 18, vediamo le scelte dei due tecnici.

CROTONE: 1 Cordaz; 3 Cuomo, 34 Marrone, 13 Luperto; 32 P.Pereira, 10 Benali, 44 Petriccione, 17 Molina, 69 Reca; 30 Messias, 25 Simy. A disp.: 16 Festa (GK), 5 Golemic, 6 Magallan, 11 Dragus, 14 Crociata, 20 Rojas, 21 Zanellato, 26 Djidji, 28 Siligardi, 77 Vulic, 95 Eduardo, 97 Riviere. All. Stroppa

NAPOLI: 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 37 Petagna. A disp.: 1 Meret (GK), 16 Contini (GK), 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 14 Mertens, 18 LLorente, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 68 Lobotka. All. Gattuso