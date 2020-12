Crisanti smorza gli entusiasmi “Vaccino non avrà effetto prima di sei o sete mesi”

Il virologo Crisanti smorza gli entusiasmi e ci avverte che dovremo convivere con il coronavirus Covid – 19 ancora per molti mesi . «Per il vaccino ci vorrà del tempo e prima di sapere se il 70% della popolazione italiana avrà effettivamente aderito – e penso che lo sapremo verso giugno, se tutto andrà bene – fino ad allora avremo il problema di come controllare l’epidemia. Questa è la vera sfida, non credo che la vaccinazione avrà un impatto prima di 6 o 7 mesi, se tutto va bene». Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio, il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti.