Covid. Sant’Agnello 13 guariti rimasti solo 3 contagiati, a Vico Equense 19 guariti rimangono in 68, a Meta altri 2 guariti e sono 17

Covid in discesa . Sant’Agnello 13 guariti rimasti solo 3 contagiati, a Vico Equense 19 guariti rimangono in 68, a Meta altri 2 guariti e sono 17. Nel mentre da Sorrento a Massa Lubrense continuano i test dell’MSC di Aponte, i dati sono in diminuzione , il coronavirus Covid-19 regredisce con il Natale, come con l’estate, per poi ritornare dopo le feste? Speriamo di no.. intanto godiamoci le buone notizie tenendo sempre alta l’attenzione

SANT’AGNELLO

Oggi si stanno continuando ad effettuare tamponi antigenici gratuiti per la prevenzione del Covid-19 in piazza Matteotti, nel centro di Sant’ Agnello. Si tratta dei test donati dalla Msc Foundation presieduta dall’armatore Gianluigi Aponte ai Comuni della costiera sorrentina. Domani lo screening prosegue in piazza Carlo Sagristani, nella frazione dei Colli di Fontanelle.

“Colgo l’occasione per comunicarvi la guarigione di altri 13 cittadini precedentemente positivi al Covid-19, per cui al momento sul nostro territorio risultano tre positivi al coronavirus”. Lo rende noto il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

VICO EQUENSE

l Centro operativo comunale di Vico Equense ha reso noto l’aggiornamento dei dati relativi alla diffusione del Covid-19 in città. Si tratta del report che tiene conto della situazione alle 22 di ieri, martedì 15 dicembre 2020, in base alle variazioni a partire dallo scorso 11 dicembre. In questi giorni si contano 9 nuovi contagi, ma 19 guarigioni. Il che porta il totale degli attuali positivi a quota 68.

“Prosegue il timido segnale di assestamento dei positivi nella nostra città ma continua a preoccuparci il numero dei ricoverati – il commento del sindaco Andrea Buonocore -. Ci attendono giorni difficili e ci dobbiamo convincere che dobbiamo vivere un Natale più sobrio ma più essenziale e vero. Solo assumendo atteggiamenti seri e responsabili, possiamo evitare il peggio”.

META

Nel frattempo viene aggiornata la situazione anche a Meta con i dati fino alle ore 8 di oggi, mercoledì 16 dicembre. Il sindaco Giuseppe Tito ed il consigliere Corrado Soldatini fanno sapere che di registrano “altre due guarigioni. Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 17 casi di individui positivi al Covid-19”.