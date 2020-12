Covid, la Costa d’Amalfi fuori dall’incubo. Contagi in calo e si torna a vivere

Le parole di Della Monica riprendono pari pari pure quelle pronunciate da Andrea Reale. Il delegato alla sanità fra i sindaci della Costa Diva amministra un altro centro, Minori, dove il picco dei contagi ha fatto paura. «La situazione è molto più tranquilla rispetto alle scorse settimane: dei circa 700 casi di positività registrati nell’intera Costiera, ne sono rimasti soltanto un centinaio. Di questi, soltanto una persona è ricoverata in ospedale. Il resto, invece, sono tutti guariti », i numeri raccontati da Reale che, prima di descrivere la situazione attuale di Minori e della Divina, parte da una premessa. «Mi preme ringraziare il popolo della Costiera, tutti i cittadini che vivono qui: hanno seguito i nostri consigli e siamo riusciti, tutti insieme, a superare questa fase critica», l’elogio del primo cittadino di Minori che, poi, si proietta all’attualità.

«Sarà un Natale particolare, molto particolare rispetto agli altri anni. La ripartenza economica ancora non c’è, i nostri paesi pian piano stanno tornando a una quotidianità più o meno normale. E un segno è anche la decisione di molti amministratori di riaprire le scuole secondo le regole della Regione». Festività che, dunque, non vedranno la solita “invasione” di turisti pronti ad accalcarsi in quel lembo di terra magnifico pure d’inverno. Per Reale, dunque, non resta nient’altro da fare che «dedicare queste festività ai bambini. Restiamo a casa e pensiamo a loro: noi, nel nostro piccolo, ci stiamo provando dedicando a tutti i bimbi della Costiera le nostre luminarie che riprendono la favola di “Alice nel paese delle meraviglie” ».

Un pensiero per i più piccoli che vivono in quel posto magnifico e incantato come la Costiera Amalfitana Anche loro, in quest’autunno, hanno patito, sofferto e lottato contro l’avanzata del “mostro invisibile”. Adesso, però, la Costa Diva sembra esser davvero fuori dal tunnel…